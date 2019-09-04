Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli nasıl ve kimlere yapılır? | Tüp bebek tedavisi

Çocuk sahibi olmak isteyen insanlar için en son geliştirilen uygulama tüp bebek tedavisi oluyor. Mitokondri nakli olarak bilinen bu yöntem birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli nasıl ve kimlere yapılır? Tüp bebek tedavisinde son gelişmeler neler? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

Mitokondri nakli nedir?

Yumurtanın aksine bu özelliği nedeniyle DNA hasarı kalıcı olmuyor, kendi kendini yenileyebiliyor. Kısacası yaşlanmıyor. Öncü kök hücreden mitokondri izole etmeyi başaran işlem yumurtalıklardan kapalı ameliyat yöntemiyle (laparoskopik) 5 milimetrelik doku alınmasıyla başlıyor. Dokudan özel bir işlemle öncü hücreler ayrıştırılıyor.

Mitokondri nakli nasıl ve kimlere yapılır?

Mitokondri nakli önce kök hücrede mitokondri izole etmeyi başaran bir işlemdir. Yani vücuttaki yaşlanmayan hücreler alınarak kadının yumurtalarına naklediliyor. Mitokondri nakli için öncelikle kapalı ameliyat yöntemi ile 5 milimetrelik doku alınıyor ve ardından özel bir işlemle bu dokudan öncü hücreler ayrıştırılıyor. Önce hücrelerin en önemli özelliği ise DNA hasarını onarabiliyor olmaları.