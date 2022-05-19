Miting sanal ama bu gerçek! Ali Babacan boş meydana konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Metaverse evreninde miting yaptı. DEVA Partisi’nin metaverse genel merkezinde yapılan mitingde Babacan, yine akılalmaz eleştirilerde bulundu.

Miting Decentraland evreninde düzenlendi.

Babacan yine AK Parti'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamaları:

Türkiye’nin önünde duracak hiçbir güç tanımadık tanımıyoruz. Şöyle bir Batı’ya bakıyorum bir de dönüp Asya’ya bakıyorum. Oradaki gençler bizim gençlerimizden daha iyi hayatlar yaşıyorlar ben bunu içime sindiremiyorum. Batılılar Asyalılar sizden daha iyi daha kabiliyetli de onun için mi daha iyi hayat yaşıyorlar. Hiç alakası yok! Orada gençlere sunulan imkanlar fazla imkanlar…

Oralarda devlet gençlerin potansiyelini açığa çıkarak ortam sağlıyor. Arada çok büyük bir fark var bu fark özgürce düşünmenin ve düşündüğünü ifade etmenin ortamını sağlamaktır. Biz buna özgürlük diyoruz. Özgürlük losyonu olmayan hukuk losyonu olmayan baskıyı benimsemiş zihinlerle hiçbir sorunu çözmezsin. İktidar ortakları yasaklamak dışında bir çözüm öne sürebiliyorlar mı? Hayır.

Tek bildikleri yasaklamak. Türkiye’yi yasakların ülkesi yapmaya çalışıyorlar. Bakın en son ne oldu pandemiyi bahane ederek gece müzik yasağı getirdiler değil mi? Pandemi yasaklarının hemen hemen hepsi kalktı ama gece müzik yasağı duruyor değil mi? Farklı seslere tahammül edemiyorlar. Kürtçe Zazaca şarkı söyleyen sanatçılarımızın önceden belirlenmiş konserlerini iptal ediyorlar.

Bu sanat korkusu nedir nedir bu tahammülsüzlük.

Sıkın dişinizi. Sandık günü geldiğinde hep beraber derin nefes alacağız. DEVA Partisi iktidarında her türlü baskı son bulacak