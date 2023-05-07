Miting için hiçbir kurala uymayan Ekrem'e AK Parti'den tepki! 'Hadi oradan'

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun miting yapmak için hiçbir kurala uymadığını söyledi.

Yavuz, “Mitinglerin nerede yapılabileceğini İlçe Seçim Kurulları belirler ve ilan eder. Partiler, bu yerlerin hangisinde, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kurulu'na bildirir." dedi.

Yavuz İmamoğlu'na şöyle tepki gösterdi: Bu kuralların hiçbirine uymayacaksın, bir de Bizi/Erzurum'u suçlayacaksın. Hadi oradan.