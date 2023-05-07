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Siyaset Miting için hiçbir kurala uymayan Ekrem'e AK Parti'den tepki! 'Hadi oradan'
Siyaset

Miting için hiçbir kurala uymayan Ekrem'e AK Parti'den tepki! 'Hadi oradan'

Yeniakit Publisher
2023-05-07 23:03:00 -
Miting için hiçbir kurala uymayan Ekrem'e AK Parti'den tepki! 'Hadi oradan'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, CHP'li İmamoğlu'nun Erzurum provokasyonuna ilişkin açıklamasında, “Partiler, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kuruluna bildirir” dedi.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun miting yapmak için hiçbir kurala uymadığını söyledi.

Yavuz, “Mitinglerin nerede yapılabileceğini İlçe Seçim Kurulları belirler ve ilan eder. Partiler, bu yerlerin hangisinde, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kurulu'na bildirir." dedi.

Yavuz İmamoğlu'na şöyle tepki gösterdi: Bu kuralların hiçbirine uymayacaksın, bir de Bizi/Erzurum'u suçlayacaksın. Hadi oradan.

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