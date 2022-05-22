Miting alanına dolanların gözlerinden okunuyor! CHP’nin Maltepe Mitingi’nin ayrıntıları

Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “CHP’nin Maltepe Mitingi’nin ayrıntıları!” başlıklı bugünkü köşe yazısında CHP’nin Maltepe’de düzenlediği mitinge dair önemli ayrıntılara dikkat çekti.

Karahasanoğlu, mitinge gelenlerde “Yine mi kazanamayacağız” tedirginliğinin olduğunu belirtti.

İşte o yazı;

İlginçtir, CHP 5 yıl önce Enis Berberoğlu’nu cezaevinden kurtarmak için Maltepe Mitingi’ni yapmıştı..

Şimdi ise, Canan Kaftancıoğlu’nu kurtarmak için Maltepe’de miting yaptı..

Ama bu miting tarihi, aynı zamanda, CHP’li Maltepe Belediyesi’nde rüşvet operasyonunun ertesi günü gerçekleştirilmiş oldu..

Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet sanıklarını da işin içine katabilirlerdi.. Hatta üç gün önce gözaltına alınıp, bir kısmı tutuklanan CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin sanıkları için de, mitingde bir söylem geliştirebilirlerdi..

Dikkat ettim.

Ne Kadıköy’den söz açıldı..

Ne Maltepe’den..

Rüşvet isnatları için suspus olmuşlar..

Yandaş gazeteciler vasıtası ile, mitingin ne kadar coşkulu olduğunu anlatmaya çalışıyorlar..

Gözümüz kör değil..

Coşku mu vardı, yoksa tedirginlik mi, gördük, izledik, not aldık..

Neyin tedirginliği?

“Yine mi kazanamayacağız” tedirginliği..

Miting alanına dolanların gözlerinden okuyorsunuz..

“Bütün ilkelerimizi pas pas ettik. Bir önceki mitingde, meydanı inleterek ‘yargılayacağız’ dediğimiz Ahmet Davutoğlu’nu yanımıza aldık. ‘Yüce Divan’a yollayacağız’ dediğimiz Ali Babacan’ı yanımıza aldık.. İktidara gelirsek, Madımak dosyasını yeniden açıp, Temel Karamollaoğlu’nu sanık sandalyesine oturtacağımızı söylediğimiz halde şimdi onu da yanımıza aldık.. Tüm bu ilkesizliklere rağmen, acaba yine mi seçimi kaybedeceğiz” tedirginliğini, alandaki insanların gözlerinden okuyorsunuz..

Hem tedirginlik..

Hem eziklik..

Yok canım, kimse itiraz etmesin, “ne ezikliği” diye..

99 yıllık Cumhuriyet tarihinde, AK Parti öncesinde yapılmış meydanlardan birisi değil de..

Son 20 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin, hem de denize dolgu ile yaptığı Maltepe miting alanında gösterinizi yapıyorsanız..

Üstelik, bu ülke için yapılan her esere karşı çıktığınız gibi..

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne.. Marmaray’a. Avrasya Tüneli’ne karşı çıktığınız gibi..

İstanbul Havalimanı’nın yapımına karşı çıktığınız gibi..

Atatürk Kültür Merkezi’ne karşı çıktığınız gibi...

Maltepe Miting Alanını’nın yapılmasına da karşı çıkmış iseniz..

“Denize dolgu ile miting alanı mı yapılırmış. Siz kafayı mı yediniz? Dolgu alanına kim gelir.. Dolgular batar.. Deniz suyu alanı basar” demiş, şimdi ise o alanda miting yapıyorsanız..

Nasıl eziklik yaşamayacaksınız ki?

Daha üç gün önce, partinizin genel başkanı, kendi çalışma arkadaşlarına bile güvenmeyip, nereye gideceklerini açıklamadan, “Haydi yola çıkıyoruz” diyerek gittiği SADAT’ın önünde yaptığı açıklamada, “Seçim yaklaştıkça paramiliter güçler devreye girip, olaylar çıkartacak.. Siyasi suikastler yapılacak” dediğiniz halde..

Hiçbir olumsuz olay yaşanmadan yapılan mitingde alınan güvenlik önlemleri için, siyasi iktidara teşekkür etmeleri gerekenler..

Partilerinin resmi televizyon kanalı Halk TV’nin maaşlı elemanı Şirin Payzın’ı ekrana çıkartmış, önlemleri yorumlatıyorlar:

“Güvenlik önlemi değil bu, güvenlik bariyeri.. Maltepe sahil yolunda öyle güvenlik önlemi alınmış ki. Araba ile zaten gelemiyorsunuz.. Polis kesinlikle sizi geçirtmiyor.”

Miting alanına, araba ile gelmeye çalışan Şirin..

Genel Başkanın Kemal beye bir sor, “Tam da düzenleyeceğiniz miting öncesinde, hem katılımcıları korkutacak, hem de alınacak önlemleri biraz da abartılmasına sebep olacak hayali suikast iddialarınızı, kasten mi gündeme getirdiniz? Nasıl olsa fazla kalabalık toplayamayız. Bari elimizde bahane olsun” mu dediniz?

Her şeye rağmen...