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Gündem MİT’in çantasından çıkanlar ve İbrahim Kalın’ın 2024 ajandası
Gündem

MİT’in çantasından çıkanlar ve İbrahim Kalın’ın 2024 ajandası

Yeniakit Publisher
2024-01-12 12:24:00 -
MİT’in çantasından çıkanlar ve İbrahim Kalın’ın 2024 ajandası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri MİT’in 97. Kuruluş yıldönümü resepsiyonuna damga vurdu. Erdoğan terörist ve hainlere şöyle seslendi.

Gazetemiz yazarlarından Latif Şimşek, “MİT’in çantasından çıkanlar ve İbrahim Kalın’ın 2024 ajandası” başlıklı yazısını şu sözlerle kaleme aldı…

Erdoğan teröristlere ve hainlere şöyle seslendi:

“Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına bırakmaz.”

Terörün ne olduğu kim olduğu belli...

Erdoğan özellikle “ihanet” e vurgu yaptı. Bu ifadeyi MİT’in kuruluş yıldönümünde yapması, “kripto hain” lere mesajdı. “MİT bütün hainleri tespit etti, sizi biliyoruz” mesajı verdi. 
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Ardından, İsrail’in casusluk faaliyetlerine dönük operasyona değindi ve “İsrail şaşırdı! Durun bakalım daha bu ilk adım” dedi. Bu bana; Yakın gelecekte, hem İsrail hem de diğer ülkeler adına casusluk faaliyetinde bulunan daha büyük balıklara bir operasyon gelebileceği izlenimini verdi.

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