Gazetemiz yazarlarından Latif Şimşek, “MİT’in çantasından çıkanlar ve İbrahim Kalın’ın 2024 ajandası” başlıklı yazısını şu sözlerle kaleme aldı…

Erdoğan teröristlere ve hainlere şöyle seslendi:

“Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına bırakmaz.”

Terörün ne olduğu kim olduğu belli...

Erdoğan özellikle “ihanet” e vurgu yaptı. Bu ifadeyi MİT’in kuruluş yıldönümünde yapması, “kripto hain” lere mesajdı. “MİT bütün hainleri tespit etti, sizi biliyoruz” mesajı verdi.

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Ardından, İsrail’in casusluk faaliyetlerine dönük operasyona değindi ve “İsrail şaşırdı! Durun bakalım daha bu ilk adım” dedi. Bu bana; Yakın gelecekte, hem İsrail hem de diğer ülkeler adına casusluk faaliyetinde bulunan daha büyük balıklara bir operasyon gelebileceği izlenimini verdi.

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