Mitil atmak ne demek? İstanbul'a mitil atmak ne anlama geliyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İstanbul'a mitili atacağım" demişti. Cumhur İttifakının ortak adayı Binali Yıldırım Bahçeli’nin ‘Mitil atacağım’ açıklamasına, “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul’da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ona bir ironi de yaptı, ‘Mitili atıyoruz İstanbul’a’ diye. Şu anda mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor" şeklinde cevap verdi. Peki mitili, mitili atmak ne demektir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasında kullandığı 'mitili' ifadesi internette vatandaşlar tarafından araştırılıyor. MHP lideri Bahçeli'nin kullandığı "mitili atmak" ifadesi TDK'ya göre, "Bir yere yapışıp kalmak, kurulmak, kalkmamak" anlamına geliyor.