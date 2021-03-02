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Medya MİT'i konu edinen Teşkilat dizisinde dikkat çeken "Sevda Kuşun Kanadında" detayı
Medya

MİT'i konu edinen Teşkilat dizisinde dikkat çeken "Sevda Kuşun Kanadında" detayı

7 Mart Pazar akşamı buluşacak olan ‘Teşkilat’ dizisinde rol alan Yavuz Bingöl ve Deniz Baysal'ın bir dönem TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında projesinde yer aldıkları dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 19:43:00 -
MİT'i konu edinen Teşkilat dizisinde dikkat çeken "Sevda Kuşun Kanadında" detayı

Ön izleme, fragman ve afişleri ile ekrana gelmeden tüm dikkatleri üzerine çeken ‘Teşkilat’ dizisi 7 Mart Pazar akşamı TRT 1 izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat dizisi, uzun süredir hazırlıkları yapılan ve bir süre önce de Ankara’da çekimleri başlayan iddialı bir dizi. Dizinin kadrosu da hayli dikkat çeken isimlerden oluşmakta.

Usta isimlerle genç yetenekleri buluşturan dizinin kadrosunda ayrıca Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl de yer alıyor.

7 kişiden oluşan istihbaratçının heyecan ve gerilim dolu hikayesinin konu alındığı Teşkilat dizisi için oyuncular uzun süre eğitim aldılar. Silah kullanma, yakın dövüş ve ileri sürüş teknikleri gibi eğitimlerden geçirildiler.

 29 Nisan 2016 tarihinde TRT'de başlayan 31 bölüm yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisinda baba - kızı oyanayan Yavuz Bingöl ve Deniz Baysal, Teşkilat'ta yeniden bir araya geldi.

 

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