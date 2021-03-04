MİT’i konu alan TRT1 Teşkilat dizisine bomba transfer Yavuz Bingöl bakın hangi rolde

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat tanıtım videolarıyla büyük ilgi çekti. Kadroda efsane isim Yavuz Bingöl'ün de yer aldığı ortaya çıktı.

Nefes kesen bir tanıtımla herkeste merak uyandırmayı başaran dizide Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler yer alırken bomba bir ismin daha kadroda olduğu ortaya çıktı.

Teşkilat dizisinde Yavuz Bingöl, eski MİT mensubu kod adı Tespihçi olan Adem karakterini canlandıracak. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat dizisiyle Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.

MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat dizisinde Milli İstihbarat Teşkilatının olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken; başkent Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor.

Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve Milli İstihbarat Teşkilatının bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan Teşkilat, 7 Mart tarihinden itibaren her pazar saat 20.00’de TRT 1’de olacak.