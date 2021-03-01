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Medya MİT'i anlatan Teşkilat dizisi başlıyor! İşte 1. bölüm tanıtımı
Medya

MİT'i anlatan Teşkilat dizisi başlıyor! İşte 1. bölüm tanıtımı

TRT 1'in, Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) anlatan yeni dizisi "Teşkilat"ın karakterlerle ilgili ilk ipuçlarının da yer aldığı yeni tanıtımı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:51:00 -

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yapıyor.

Çekimleri Ankara'da devam eden ve oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin başrolünde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

"Teşkilat" dizisi yedi vatansever istihbaratçının operasyonlarını, geride bıraktıkları sevdiklerini, vatan uğruna yaptıkları fedakarlıklarını ekrana taşıyor.

Dizinin yeni yayınlanan tanıtımında, merak edilen karakterlerle ilgili ilk ipuçları da yer aldı.

MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek dizi, 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.

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