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Mithat Yenigün: Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir

Müteahhitlik sektörünün yurt dışı serüveninin 1972'de Libya ile başladığını dile getiren Yenigün, dönemin Libya Bayındırlık Bakanının İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu ve bu sebeple ülkede iş yapılması için Türk müteahhitlerin çağrılmasını istediğini ifade etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
Mithat Yenigün: Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir

Böylece sektör için önemli iş sahalarının açıldığını belirten Yenigün, Türk müteahhitlerin mevcut durumda 123 ülkede iş yaptığını  bildirdi. Yenigün, "Toplamda yapılan 9 bin 800'e yakın proje 385 milyar dolara ulaştı, bu seviye gittikçe artacak." diye konuştu.

Kore, Japonya ve Çin firmalarıyla iş birliği için görüşme halinde olduklarını söyleyen Yenigün, "Bu firmalar bize 'siz de girişimcilik, know-how ve cesaret var, biz de teknoloji ve finans var, gelin birlikte birbirimizi tamamlayalım ve yurt dışına açılalım.' dediler. Bu çerçevede yeni hamleler bekliyoruz." ifadesini kullandı. 

Yenigün, ağustos ayında Japonya'da yapılacak Afrika Zirvesi'nde ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğini dile getirerek şöyle devam etti:

 "Bu bizim bir marka olduğumuzun tescilidir. Afrika'da özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde bizi istiyorlar. Bizden önce Çinliler çok gitmiş ve onlarca firmayla yerleşmişler, çünkü finans imkanları çok ama biz daha çok aranıyoruz, çünkü hızlı ve daha kaliteli iş yapıyoruz. Yerel işçi çalıştırıyoruz. Bu hem bizim için ekonomik oluyor hem de insanlarla toplumla kaynaşma imkanı oluyor." 

Sektörün finansman sorunu olduğunu belirten Yenigün, bir nevi 'kaldıraç görevi' gören Türk Eximbank tarafından son 2-3 yılda büyük hamleler yapıldığını ancak istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi. 

Yenigün, Türk müteahhitlerin birçok riski göze alarak iş imkanlarının olduğu ülkelere gittiklerine işaret ederek, "Afrika'da limitsiz iş var, insani birçok hizmete ihtiyaç var. Finans imkanını beraber yaratabilirsek, yaptığımız işlerin çok daha büyük rakamlara ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
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