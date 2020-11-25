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Siyaset Mithat Sancar'dan CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne 'HDP' çağrısı
Siyaset

Mithat Sancar'dan CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne 'HDP' çağrısı

CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi'nin gizli ortağı HDP, muhalefete çağrı yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gizli ortaklarına HDP konusunda iktidara karşı daha cesur olunması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:27:00 -

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne çağrıda bulunarak HDP'ye yönelik yürütülen politikalara karşı daha cesur davranılması gerektiğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Erol Katırcıoğlu, HDP’nin “Halka Bütçe” çalışmaları kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) ziyaret etti.

Gizli ortak HDP'den muhalefete çağrı

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, ziyarette gizli ortak CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne yüklendi.

"İktidarın her politikasına karşı çıkıp, HDP’ye karşı politikalarına karşı mahçupça, ürkekçe kalmakla yetinmek çelişkidir" diyen Mithat Sancar, diğer muhalefet partilerini HDP'ye karşı sessiz kalmakla suçladı.

Herkesin cesur olması gerektiğini belirten Mithat Sancar, muhalefetin HDP konusunda sessiz kalmasının ülke geleceği konusunda yanlış bir çizgi olabileceğini iddia etti.

"HDP konusunda herkes cesur olsun"

Mithat Sancar'ın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Muhalefete şunu söyleyebilirim. Herkes cesur olsun, demokratik mücadele ancak en geniş kesimlerin katılımı ile başarılı olabilir. Bu iktidarın her politikasına karşı çıkıp, HDP’ye karşı politikalarına karşı mahçupça, ürkekçe kalmakla yetinmek çelişkidir, ülkenin geleceği açısından yanlış bir çizgidir. Biz bunu halkın büyük kesiminin gördüğünü biliyoruz"

 

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