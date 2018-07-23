Mithat Cansız kimdir? Enerji Bakan Yardımcısı Mithat Cansız nerelidir?

Mithat Cansız, Alparslan Bayraktar ve Abdullah Tancan Enerji Bakan Yardımcısı oldu. Peki Mithat Cansız kimdir? Nerelidir? Mithat Cansız hangi kurumlarda görev aldı?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İşletme bölümlerinden (Çift Anadal) 1998 yılında mezun olmuştur. Lisans üstü eğitimini, 2003 yılında Münih Üniversitesi Uluslararası İşletme (MBA) bölümünde tamamlamıştır. 2001-2003 yılları arasında Siemens AG Finansal Kontrol Bölümünde Finansal Kontrol Uzmanı olarak calıştıktan sonra; Türkiye’de yoğun olarak çalışmalar yürüten bir Türk-Alman ortaklığı alt yapı firmasında 2004-2007 yılları arasında iş Geliştirme ve Dış ilişkiler Müdürü olarak görev almıştır.

2007-2010 yılları arasında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı bünyesinde Baş Proje Direktörlüğü pozisyonunda çalışma hayatına devam etmiştir. Bu görevi esnasında özellikle enerji projeleri ve Kamu – Özel İşbirliği (PPP) projelerinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, adı geçen projelerin yerli ve uluslararası yatırımcılara sunulması ve bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ile etkin koordinasyonun sağlanması noktasında önemli katkılarda bulunmuştur. 25 Şubat 2010 tarihi itıbariyle TPIC Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, 17 Mart 2010 tarihinde TPIC Genel Müdürlüğü görevine, 28 Eylül 2016 tarihinde de TPIC Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, daha sonra da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM) Mithat Cansız atandı. İleri düzeyde İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça bilmektedir.