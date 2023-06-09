MİT yine 12'den vurdu! Helin İşenme yakalandı
MİT'in istihbari desteği ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 'Sterk/Amara Amed/Sena' kod adlı Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütlerinin nefesini kesmeye devam ediyor.
Helin İşenme paketlendi
MİT'in istihbari desteği ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 'Sterk/Amara Amed/Sena' kod adlı Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO