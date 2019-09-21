MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya darbe
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.21 Eylül 2019 Cumartesi 10:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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