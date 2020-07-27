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Gündem

MİT ve TSK'dan PKK'ya darbe!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 08:54:00 -
MİT ve TSK'dan PKK'ya darbe!

(Ayrıntılar Geliyor...)

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