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MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'nın Kandil'deki sözde yöneticilerinden Cemil Bayık'ın yardımcısı Rıza Altun ve beraberindeki teröristler vuruldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:48

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Sözde üst düzey isimler etkisiz hale getirildi

Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından, Rıza Altun'un, Kandil'in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Rıza Altun'un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alındı.

PKK'nın tepe kadrosunda bulunan terörist Altun'un, Mikail Özdemir ve Emrullah Dursun ile Kandil'in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra Köyü'ne gittiğinin Bayraktar TB2 İHA ile tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçakları tarafından hava harekatı yapılması için gerekli koordineler kuruldu.

Tam isabetle vuruldu

Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde, MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vuruldu.

Harekat sonucunda PKK'nın dış temaslarını koordine eden terörist Mikail Özdemir ve örgütün sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösteren Emrullah Dursun'un da aralarında bulunduğu üst düzey terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün bölgedeki uluslararası aktörlerle temaslarını sağlayan ve bazı yabancı basın organlarında sözde "Dışişleri Bakanı" diye lanse edilen Rıza Altun ise operasyonda ağır yaralandı. Altun'un akıbeti henüz bilinmiyor.

Örgütün bölgedeki ilişkilerini yöneten kadroların büyük darbe aldığı ve bölgedeki aktörlere mesaj niteliği taşıyan operasyon, aynı zamanda PKK'nın TSK'dan saklanmak için sığındığı Kandil'in iç bölgelerinde de kurtuluşu bulunmadığını ortaya koydu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:48
  1. rıza altun
  2. cemil bayık

YORUM YAZ

  • MilletMillet10 dk önce
    Kafir uşağı pkk lı itler cehennemin ta dibine kadar yolunuz var .Diğerlerinin de biletlerini Aslan Mehmetçik kesecek inşallah
  • delideli14 dk önce
    ardı bol olsun inşallah büyük itleride bekleriz ASLANLAR elleriniz dert görmesin
  • ŞahinbeyŞahinbey19 dk önce
    Darısı diğer hainlerin başına.
  • ADALET KILICIADALET KILICI21 dk önce
    harikasınız aslanlar, devam dibine kadar devam...sizlere madalyalar vermek gerek ama, asıl mükafatınızı allah fazla fazla versin..

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