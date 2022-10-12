MİT ve TSK'dan operasyon! 2 terörist öldürüldü
MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.