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Gündem MİT ve TSK'dan operasyon! 2 terörist öldürüldü
Gündem

MİT ve TSK'dan operasyon! 2 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 11:38:00 -
MİT ve TSK'dan operasyon! 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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