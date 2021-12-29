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Gündem MİT ve TSK’dan nokta atışı! 9 terörist etkisiz halde
Gündem

MİT ve TSK’dan nokta atışı! 9 terörist etkisiz halde

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 teröriste ağır darbe vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 15:39:00 - 2021-12-29 15:51:59
MİT ve TSK’dan nokta atışı! 9 terörist etkisiz halde

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 29 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi" ifadeleri kullanılmıştı.

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