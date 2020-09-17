MİT ve jandarmadan ortak operasyon! Silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiler
MİT ve Jandarma unsurlarının Şırnak'ta gerçekleştirdiği ortak operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlık, bölgede İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. YILDIRIM-1 Cudi adı verilen operasyon kapsamında 2 teröristin 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
"Mücadele devam ediyor"
Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam etmekte olduğu kaydedildi.
Çok sayıda malzeme ve örgütsel malzeme ele geçirildi
Öte yandan, 13 Eylül'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen Şehit Yarbay Songül Yakut operasyonu sonucu 41 tüp, 2 jeneratör, 1 tabanca, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 av tüfeği, 100 metre infilaklı fitil ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmişti.