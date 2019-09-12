MİT ve emniyetten ortak operasyon! Yakalandılar

Gelen son dakika haberine göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, akamete uğratılması amacıyla MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından dün ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'de saldırı için yetiştirilen ve terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere ülkeye gönderilen 2 terörist yakalandı.





Bombalı saldırı için gönderilmişler

Terör örgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırı için gönderilen teröristlerin, bombalı saldırılar ile orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıklarının belirlendiği öğrenildi. Yakalanan teröristler B.K. ve M.E.F'nin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mardin'de PKK'ya darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sözde savur sorumlusu Azad etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) 'Azad' kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

'Kava öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.