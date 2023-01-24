MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi yakalandı
Hatay'da MİT ve Emniyet'in gerçekleştirdiği ortak operasyonla kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da, MİT ve emniyet ekibinin düzenlediği ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla, silahlı terör örgütü El Kaide'ye üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan M.Ş.'yi yakaladı.
Cezaevine gönderildi
El Kaide üyesi şahıs, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.