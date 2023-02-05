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Gündem MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
Gündem

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ'ın İstanbul'da İsveç, Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği öne sürülen 15 terörist yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 01:45:00 -

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, DEAŞ'ın Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 şüphelinin izini sürdü.

15 şüpheli yakın takibe alındı

Ekipler, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma eyleminin ardından, örgütün sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımıza ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verildiği iddia edilen 15 şüpheliyi yakın takibe aldı.

Hücre evlerine baskın

Söz konusu hücre üyeleri, güvenlik ve istihbarat birimlerince adım adım takip edildi. DEAŞ'a bağlı olarak eylem planı yaptıkları iddiasıyla aranan hücreye yönelik özel tim tarafından birçok adrese peş peşe düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tehdit tespit edilmedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlılar, burada çapraz sorguya alındı. Özel ekiplerce sorguya alınan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları tespit edilirken, Başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut bir eylem planı ya da benzeri tehdit tespit edilemedi.

15 şüpheli tutuklandı

Operasyonla yakalanan DEAŞ şüphelisi 15 kişi, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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