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Gündem MİT ve Emniyet sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı
Gündem

MİT ve Emniyet sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 12:53:00 -
MİT ve Emniyet sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı

Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı Abu Yakin El Iraki Kod Micbel El-Şuveyhi, Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahım ile Abdullah El Cumeyli İyheb Elani’yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.

 

MİT ve EGM’den ortak operasyon

MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel El-Şuveyhi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahım’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Micbel EL-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahım ve İyheb Elani’nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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Eylemleri itiraf ettiler

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahım ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde; DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye’de DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.

Operasyon neticesinde DEAŞ adına ülkemize yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu’nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.

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