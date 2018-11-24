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MİT ve Emniyet deşifre etti! İşte FETÖ'nün yerel seçim planı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı FETÖ'nün yerel seçimler için yeni planını deşifre etti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:48
MİT ve Emniyet deşifre etti! İşte FETÖ'nün yerel seçim planı

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) hazırladığı istihbarat raporlarında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden yargılamalarda, örgütün itirafçılar üzerinden siyasetçilere ve bürokratlara yönelik yeni bir algı operasyonu planladığı deşifre edildi. 

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yargılamaları devam eden sözde üst düzey örgüt üye ve yöneticilerine ve halen firari olup yakalanma ihtimali göz önünde bulundurulan örgüt mensuplarına Pensilvanya’nın ‘İtirafçı olun, iftira atın.’ talimatı verdiği ortaya çıktı.

Aday olmasını istediği isimlerin önünü açacak

Türkiye genelinde, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi örgütün moral ve motivasyonunu yeniden arttırmaya yönelik algı operasyonları planladığı belirtilen raporda, siyasi partilerin belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylık listelerine sızabilmek adına kendilerinden olmayanlara itirafçılar üzerinden iftira atarak itibarsızlaştırmaya ve önünü tıkamaya, aday olmasını istediği isimlerin önünü de bu şekilde açmaya çalıştığı öğrenildi. 

Örgütle alakası olmayan kişilerin isimlerini verecekler

Örgütün, örgüt yapısı ve faaliyetlerini anlatmak yerine örgütle alakası olmayan kişilerin isimlerini vererek hedef şaşırtma yoluna gideceğinin belirtildiği raporda, kripto olarak nitelendirilen ve halen açığa çıkmayan örgüt mensuplarının bu yöntemle gizlenmeye çalışılacağı savunuldu. 

Sosyal medyayı aktif kullanacaklar

Raporda, örgütün görev almasını istemediği isimlere görev verilmesi durumunda, daha önceden itirafçılar üzerinden attığı iftiraları gündeme getirerek ‘FETÖ’cü adaylar’ şeklinde algı operasyonu yapmaya hazırlandığı vurgulandı. Örgütün, özellikle bu dönemde propaganda amaçlı olarak sosyal medyayı aktif kullanacağı bilgisine de yer verildi. 

Raporda, ilgili birimlerin itirafçıların yalan beyanlarına ve itiraflarına karşı dikkatli olması ve yeni isim ve adreslerin çapraz araştırma yöntemleriyle teyit edilmesi gerektiği aktarıldı. 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 10:48
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