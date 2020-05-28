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Gündem

'MİT Tunus'ta da bir darbeyi önledi' diyen Coşkun Başbuğ, zillet ittifakını işaret etti

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, MİT'in Tunus'ta bir darbe girişimini önlediğini bildirerek, MİT kanunu değiştiğinde en büyük tepkinin zillet ittifakından geldiğini belirtti ve 'Uyanalım' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 01:31:00 - 2020-05-28 01:32:41
'MİT Tunus'ta da bir darbeyi önledi' diyen Coşkun Başbuğ, zillet ittifakını işaret etti

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, MİT'in Tunus'ta bir darbe girişimini önlediğini bildirerek, MİT kanunu değiştiğinde en büyük tepkinin zillet ittifakından geldiğini belirtti ve 'Uyanalım' dedi.

Coşkun Başbuğ, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"MİT; BAE’nin finanse ettiği askeri darbe girişimini Tunus yönetimine bildirerek darbeyi önledi ve darbeci askerlerin tutuklanmasını sağladı.

Fransa, Mısır, Suud, BAE bir Osmanlı şamarı da Tunus'ta yedi.

MİT kanunu değiştiğinde en büyük tepki ZİLLET İTTİFAKINDAN gelmişti. Uyanalım."

İşte o tweet:

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