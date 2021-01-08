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Siyaset MİT tırları davasında kritik isim enselendi!
Siyaset

MİT tırları davasında kritik isim enselendi!

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakayı eleverdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 14:37:00 -
MİT tırları davasında kritik isim enselendi!

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakalandı.

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