MİT tırları davasında kritik isim enselendi!
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakayı eleverdi.
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakalandı.