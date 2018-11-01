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MİT tespit etti, Emniyet enseledi! İzmir'de PKK operasyonu

İzmir'de düzenlenen terör operasyonunda İngiltere'de PKK adına faaliyet gösteren derkenlerde görev aldığı belirlenen örgüt üyesi, kıskıvrak yakalandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 18:37
MİT tespit etti, Emniyet enseledi! İzmir'de PKK operasyonu

İngiltere'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet gösteren derneklerde aktif olarak görev aldığı belirlenen M.H., İzmir'in Çiğli ilçesinde kaldığı evde yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı ekipleri, İngiltere'de faaliyet gösteren ve bölücü terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapıp, çeşitli çalışmalarda bulunan derneklerde aktif olarak görev yapan M.H 'nin İzmir'de olduğunu ve kısa süre sonra İngiltere'ye döneceğini tespit etti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'in verdiği istihbarat doğrultusunda harekete geçti. Şüphelinin Çiğli ilçesindeki bir evde kaldığını belirleyen ekipler, dün (çarşamba) gece saatlerinde operasyon düzenledi. M.H. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Çifte vatandaşlığa sahip olduğu ve sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirtilen M.H., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 18:37
  1. İzmir
  2. PKK operasyonu
  3. Terörle mücadele
  4. MİT
  5. Emniyet

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