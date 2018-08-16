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MİT tespit edip, TSK öldürmüştü! İlk görüntü geldi

Sincar'da terör örgütü PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı İsmail Özden adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:20
MİT tespit edip, TSK öldürmüştü! İlk görüntü geldi

TSK ve MİT'in ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Kuzey Irak’ın Sincar bölgesi sözde sorumlusu ve PKK terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

PKK'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Özden, kırmızı listede olup sınır ötesinde düzenlenen anlık hava harekâtıyla etkisiz hale getirilen ilk isim oldu.

 

YEREL KAYNAKLAR GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Yerel kaynaklar PKK elebaşı İsmail Özden'in içinde bulunduğu iddia edilen aracın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde aracın Türk savaş uçaklarının saldırısı sonrası hurda haline geldiği dikkat çekti. Özden'in içinde bulunduğu aracın lazer güdümlü bombayla vurulduğu değerlendiriliyor. 

AVRUPA'DA ÖNEMLİ FAALİYET YÜRÜTTÜ

Terörist Özden, 1992-1996 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından Almanya'da tutuklanan Özden, 1998'de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirilmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 12:20
  1. TSK
  2. mit
  3. İsmail Özden

YORUM YAZ

  • YusufYusuf37 dk önce
    Dunyadan yanarak gitti ahirette atesin daha dehsetlisi onu bekliyor. Atesi bol olsun.
  • AliçoAliço1 sa önce
    Bir it cehennemin dibini boylamış..!Pilotlarımızın eline sağlık..!
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş27 dk önce
    biro. çocuğu piç daha geberdi
  • tuğrultuğrul34 dk önce
    İte değil de arabaya yazık olmuş !
  • ihsihs29 dk önce
    Darısı diğer haşaratın başına!
  • Ali RüzgarAli Rüzgar25 dk önce
    İşşşte buu. Ülkeme bu yaraşır, haini bulunduğu yerde imha edecek ki büyük ülke olduğunu anlasınlar.. İnşallah Almanya ve ABD teröristleri de oralarda gebertilir... O günleri görürüz inşallah.
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