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Gündem MİT, Suriye’de askeri birliklere saldırı planlayan terörist Dahham’ı etkisiz hale getirdi
Gündem

MİT, Suriye’de askeri birliklere saldırı planlayan terörist Dahham’ı etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-29 11:09:00 -
MİT, Suriye’de askeri birliklere saldırı planlayan terörist Dahham’ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de askeri birliklere saldırı planlayan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan "Abu Dahham" kod adlı terörist Ömer Abdullah el Dahham’ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarında faaliyeti tespit edilen el Dahham, MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alınarak adım adım izlendi. El Dahham, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka’da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ömer Abdullah el Dahham, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Tabka istihbarat biriminde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarında bizzat yer alan terörist, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki TSK üs bölgelerine yönelik eylemlerin de organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

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Yorumlar

Mehmedim

Aşağılık pkk 'lı bütün teröristlerin sonu böyle olur inşallah. TC.ye kim çatarsa sonunda yok olur

Aga

Amerikan uslerinde saklanan terör başlarını da vurun bu pislik bitsin artık
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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