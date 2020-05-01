MİT suç duyurusunda bulundu! Erk Acarer’e yakalama kararı

MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine, Libyada görev yaparken şehit olan MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşları ile faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili davada firari şüpheli olan CHP yandaşı Birgün'ün yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Firari Acarer Almanya'da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Nisan tarihinde açtığı davanın iddianamesinde firari şüphelisi Acarer'in 7 Nisan 2007 tarihinden itibaren yurtdışında olduğu, hakkında farklı yakalama kararları da bulunduğu belirtildi. Halen Almanya'da olduğu belirlenen Acarer'in yurtdışında firari olması nedeniyle soruşturmayla ilgili ifadesinin alınamadığı da belirtildi.

Bir plan dahilinde gerçekleşmiş!

MİT şehidi ifşa soruşturmasında 1 firari, 6’sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden kamu davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, dava konusu olayda “FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpası” ile aynı yöntemin izlendiği vurgusu yapıldı. Şüphelilerin “organize bir şekilde gerçekleştirdikleri” eylem ile Türkiye’nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı değerlendirilmesi yapıldı. Suça konusu olayda yalnızca MİT şehidinin değil cenaze törenine katılan MİT mensuplarının da basın yoluyla gösterilerek hedef alındığı belirtildi. Soruşturmada, olayın bir plan dahilinde gerçekleştirildiğinin tespit edildiği öğrenildi.