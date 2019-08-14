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"MİT personeliyim" dedi, 6 kişinin yaklaşık 350 bin TL'sini çarptı! 'Pes' dedirten savunma

Samsun'da kendisini MİT personeli olarak tanıtarak 6 kişiyi toplam 328 bin TL ve 5 bin Euro dolandıran Volkan Savaş, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Savaş'a 30 yıl hapis ve 868 bin TL para cezası verildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:25
"MİT personeliyim" dedi, 6 kişinin yaklaşık 350 bin TL'sini çarptı! 'Pes' dedirten savunma

Samsun'da kendini 'Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli' olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Volkan Savaş'a (35), yargılandığı davada, 30 yıl hapis ve 868 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da, kendini 'MİT personeli Tibet Demir', olarak tanıtıp 2'si kadın 6 kişiyle yakınlık kuran Volkan Savaş, İngiltere'den geçici görevle geldiğini, yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Başdanışman' olarak göreve atanacağını belirterek bakanlar ve kamu görevlileri ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi. Bu yolla 6 kişiyi toplam 328 bin 394 TL ve 5 bin Euro dolandıran Volkan Savaş, kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine, 26 Temmuz 2018'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Volkan Savaş, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Savaş hakkında 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemek suretiyle dolandırıcılık, kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin görüleceği vaadiyle aldatarak dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Volkan Savaş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim hakkımda daha önce uğradığım silahlı saldırı nedeniyle koruma tedbir kararı mevcuttur. Bu yüzden kimliğimi saklamam mevcuttur. Ben kendimi MİT personeli olarak tanıtmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ailem Ankara'da onlarla bile görüşmüyorum. Çünkü devamlı takip ediliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Volkan Savaş'a 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 30 yıl hapis ve 868 bin TL adli para cezası verdi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:25
  1. Samsun
  2. Ankara
  3. Volkan Savaş
  4. dolandırıcılık

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