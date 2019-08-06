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Mit personeline özel eğitim! Suikastlere karşı önlem

Milli İstihbarat teşkilatı, devlet büyüklerine yönelik olası tehditlere karşı, özel eğitime ve donanıma sahip uzman personelle 'VIP Yakın Koruma Eğitimi' gerçekleştiriyor.

06 Ağustos 2019 Salı 13:43
Mit personeline özel eğitim! Suikastlere karşı önlem

Başta terörizm olmak üzere tüm güvenlik tehditlerine karşı etkin ve rasyonel mücadele yöntemlerinden biri olan koruma faaliyetlerine, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de büyük gereklilik duyuluyor.

Devlet kademesindeki önemli kişilerin olası tehditlere karşı korunması da önemli bir güvenlik gündemi oluşturuyor.

Koruma faaliyetinden sorumlu güvenlik birimlerinin bilgi, teknik ve kabiliyetlerini süreklilik arz edecek şekilde geliştirmesi ve sürekli üretken bir yapıya sahip olması vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkıyor.

Devletin tüm güvenlik kurumları gibi Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde de kurumun korumakla görevi olduğu devlet büyüklerine yönelik, özel eğitim ve donanıma sahip uzman personel tarafından "VIP Yakın Koruma Eğitimi" faaliyeti yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:43
  1. Milli İstihbarat Teşkilatı

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