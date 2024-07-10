MİT, o alçakları tek tek yakaladı! Abdulkadir Selvi, "Şimdi hesap zamanı" diyerek duyurdu

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, MİT'in Kayseri'deki provokasyon olaylarını nasıl çözdüğünü anlattı. Suriyelilere yönelik saldırıların ve bayrak indirme eylemlerinin MİT tarafından tespit edilen provokatörlerce yapıldığını belirten Selvi, bu kişilerin yakalanarak suçlarını itiraf ettiklerini ve adalete teslim edildiklerini vurguladı. Selvi, bu olayların Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kayseri'de yakılan ateş, zaman ayarlı bir provokasyondu. 30 Haziran gecesi Kayseri’de ‘Suriyeli birisi 5 yaşındaki Türk kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu’ haberi üzerine Kayseri’de Suriyelilere yönelik saldırılar yaşandı. Evler taşlandı, işyerlerinin camları kırıldı, araçlar ateşe verildi.

1 Temmuz’da ise Suriye tarafında bu kez bir Türk, Suriyeli bir kız cocuğuna cinsel istismarda bulundu yalanı ile ortalık karıştırıldı. TIR’larımıza saldırılar oldu. Bayrağımız indirildi. (...)

Bu millet bayrağı için canını verir. Hele hele o bayrak sayesinde namusunu, canını kurtaran insanlar bir de bayrağımıza hakaret ederse biz bunu kabullenemeyiz. O nedenle TSK, hemen Suriye’deki tüm birliklerimize ‘bayrağa dokunanı vurun’ talimatını verdi.

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Bu devlet yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. Şimdiye kadar olduğu gibi.

MİT TESPİT ETTİ

MİT ise bayrağımızı yere atanları tek tek tespit etti. Olayları provoke edenlerin bir kısmı etkisiz hale getirildi. Bayrağımıza el uzatan 4 kişi yakalandı. Suçlarını itiraf ettiler.

Al Mohammad Alhac Hasan Hamade: “Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim.”

Ahmed Nano: “Bazı kesimlerin provokasyonu ile sosyal medyanın provokasyonu ile Türk bayrağına saldırdık. Bu tavrımdan dolayı bütün kalbimle özür diliyorum.”

HESAP ZAMANI

Bayrağımıza saldıranlar Türk milletinden özür dilediler. Ama bu affedilecekleri anlamına gelmiyor. Mahkemeye çıkıp yargılanacaklar. Hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar. Demirel’in dediği gibi “Türkiye büyük bir devletin adıdır”. Bunu da unutmayacaklar. Kulaklarına küpe olacak. Şimdi hesap zamanı."