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Gündem MİT müthiş operasyon! PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü
Gündem

MİT müthiş operasyon! PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal, MİT'in sağladığı istihbaratla öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:56:00 - 2020-10-20 11:58:59
MİT müthiş operasyon! PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi operasyonlarda Kandil'e ağır bir darbe daha vuruldu. MİT ve TSK operasyonunda Kuzey Irak'ta bulunan Metina'nın sorumlusu olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Ahmet Bal, etkisiz hale getirildi.

Beraberindekiler de öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgedeki yerelistihbarat ağı üzerinden "Dara Kato" kod adlı terörist Ahmet Bal'ın bazı PKKmensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağıyeri de teyit ederek harekete geçti. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen günlerde düzenlenenoperasyonda Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in takibindeydi

MİT 2018-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı veterörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özelgörevlendirmeyle bu yıl Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askerioperasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti.

Birçok eyleme katılmış

2009'da PKK'ya katılan Ahmet Bal'ın 2015'e kadar yurt içi kırsalalanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı, 2018'de Suriye'yegeçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve teröristaktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, bu yılocak ayında sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlusu olarakgörevlendirildiği ve Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarınailişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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