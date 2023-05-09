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Gündem MİT, Irak/Gare’de PKK/KCK sözde Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlusu Tekin Okan’ı etkisiz hale getirdi
Gündem

MİT, Irak/Gare’de PKK/KCK sözde Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlusu Tekin Okan’ı etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:10:00 -
MİT, Irak/Gare’de PKK/KCK sözde Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlusu Tekin Okan’ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sözde PKK/KCK’nın Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan’ı Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan, 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönetti. Saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik drone saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.
MİT’in saha ajanları fiziki takibe başladı

PKK/KCK tarafından Suriye’den ve Irak’tan, güvenlik güçlerine ve sınır illere yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Deniz Bahri kodun geliştirdiği dronelar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Tekin Okan, MİT’in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT’in saha ajanları, Tekin Okan’ın droneların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gare’de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi

Deniz Bahri Kod adlı Tekin Okan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra 2011 yılında Irak’ın kuzeyine geçti. Irak/Gare bölgesinde Özel Güç Havacılık biriminde PKK/KCK için drone geliştirme çalışmalarında bulundu. 2018 yılında Şırnak merkezine drone saldırılarını gerçekleştirdi. 2021 yılında Diyarbakır ve Batman Havaalanına drone ile yapılan saldırıyı da kendisi yönetti. Saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptı. Irak/Gare bölgesinde Türkiye’ye karşı kullanılacak hava araçlarının geliştirilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.

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Teker teker zor oluyor topluca İtlaf etseniz.

Patagonyalı

Geberip cehennemin dibini boylamış.. MIT şimdi MİLLİ istihbarat teşkilatı oldu.. Bu işi başaranların ellerine sağlık.. Darısı kandildeki büyük baş pkk'lıların başına diyelim.
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