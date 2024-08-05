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Dünya 'MİT, iki suikastı engelledi…' Türkiye’nin Haniye’yi önceden uyardığı ortaya çıktı!
Dünya

'MİT, iki suikastı engelledi…' Türkiye’nin Haniye’yi önceden uyardığı ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 09:58:00 -
'MİT, iki suikastı engelledi…' Türkiye’nin Haniye’yi önceden uyardığı ortaya çıktı!

İsmail Haniye’ye İstanbul ve Doha’da iki ayrı suikast girişimi düzenlendiği, MİT’in engel olduğu ortaya çıktı.

İsmail Haniye’ye İstanbul ve Doha’da iki ayrı suikast girişimi düzenlendiği, MİT’in engel olduğu ortaya çıktı.

İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik daha önce de İstanbul ve Doha’da iki ayrı suikast girişimi düzenlendiği, MİT’in engel olduğu iddia edildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Türk güvenlik güçlerinin İran gezisi öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi suikast girişimine karşı uyardığı öğrenildi.

Aile üyelerinin öldürülmesi sonrası Türkiye’ye gelen Haniye’ye yönelik şüpheli faaliyetler tespit edildi. MİT, güvenlik kodunu yükselterek Haniye’nin etrafında çelik kalkan ördü. Türk istihbaratının bu konudaki hassasiyeti Katar’da da sürdü. Hamas’tan bir yetkili, İsmail Haniye’nin İstanbul ve Doha’da iki ayrı suikast girişimi atlattığını ve MİT’in önleyici girişimleri sayesinde bu süreçleri sağ salim atlattığını aktardı.

Öte yandan İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İran tarafından aynı koruma protokolü dahilinde davet edildiği öğrenildi. Nasrallah’ın listeden çıkarılmasını müteakip, Türk tarafının Haniye ve Hamas’ı uyardığı kaydedildi. Hamas ve Haniye’ye dönük uyarının Tahran yönetimi ile de paylaşılıp paylaşılmadığına yönelik herhangi bir bilgi yok. MİT’in Tahran ziyareti öncesi ayrıca mobil haberleşme araçları, kara transferi ve internet kullanımı konularında da Hamas’ı uyardığı öğrenildi.
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Yorumlar

Hepsonradan

yav heee heee tamam MOSSAD tan iyiyiz.

Sonuc

MOSSAD geldi vurdu gitti..hayalet gibi
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