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MİT Emre Uslu’yu titretti! Suçu Türkiye’ye atmaya çalıştı

Dün akşam, teröristbaşı Fetullah Gülen’in malikanesinin etrafında “silahlı kişi” paniği yaşandı, ABD polisi evin etrafında devriye döndü. Olayın ardından MİT korkusuyla titreyen FETÖ’cü teröristler, Twitter’dan ağlamaya başladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:15
MİT Emre Uslu’yu titretti! Suçu Türkiye’ye atmaya çalıştı

Dün akşam, FETÖ elebaşı Gülen’in malikanesinde hareketli saatler yaşandı. ABD’nin koruduğu teröristbaşı Gülen’in evinin önünde, “silahlı bir kişi”nin paniğe neden olduğu bildirildi. Olayın ardından polis, Gülen’in saray yavrusu etrafında devriye attı. ABD polisi, “silahlı kişinin” kaçtığını duyurdu.

Teröristlerin algı operasyonu başladı

Hain FETÖ'cüler, sıcak saatlerin ardından vakit kaybetmedi, sosyal medya üzerinden algı operasyonuna başladı. Azılı FETÖ’cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından yaşanan olayı Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) mâl’etmeye çalıştı.

Operasyonun nedeni MİT korkusu

Firari terörist Emre Uslu, “Gülen cephesinden açıklama. Açıklamada silahlı olduğu sanılan birinin içeri girmeye çalışırken kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından havaya ateş açıldığı kişinin kaçtığı söyleniyor İbrahim Kalın'ın MİT ABD'de operasyon yapacak açıklamasına vurgu yapılıyor.” paylaşımını yaptı.

Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler de benzer paylaşımlarla algı operasyonuna başladı. FETÖ'cü hainlerin verdikleri bu tepki, MİT'in yurt dışındaki olası operasyonlarından ne kadar korktuklarını gözler önüne serdi.

“MİT bu kadar amatör davranmaz”

Terörist Emre Uslu’nun paylaşımlarına halktan tepki geldi. Türk sosyal medya kullanıcıları, “MİT gelecek, kapıdan ateş ederek gidecek öyle mi?” ve “MİT bu kadar amatör davranmaz” benzeri mesajlar paylaştı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:15
  1. Emre Uslu
  2. MİT
  3. İbrahim Kalın
  4. Fetullah Gülen

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