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Gündem MİT destekli operasyonla paketlenmişti... Yeni gelişme!
Gündem

MİT destekli operasyonla paketlenmişti... Yeni gelişme!

Ermenistan sınırına yakın bölgede MİT destekli operasyonla yakalanan PKK'lı terörist İslam Biliz tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 08:09:00 -
MİT destekli operasyonla paketlenmişti... Yeni gelişme!

Ermenistan yakınındaki Türkiye-İran sınırında düzenlenen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma ortak operasyonunda gözaltına alınan PKK'lı İslam Biliz'in Erzurum İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzurum Adliyesi'ne getirilen Biliz, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve 2015 yılında terör örgütü PKK\KCK'ya katıldığı belirlenen terörist, 18 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Biliz'in Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiği ve terör örgütünün sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" olduğu bildirilmişti.

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Yorumlar

kara

Ermeni ha ama Islamida bize inat kulaniyorlar hata tum musluman isimlerini!
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