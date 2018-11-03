MİT deşifre etti! FETÖ, Yunan polisini de rüşvete alıştırmış

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sonra haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'cülerin yurt dışına kaçış güzergahıyla ilgili Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatlar MİT tarafından deşifre edildi. Avrupa'ya kaçan örgüt üyeleri tarafından organize edilen kaçışla ilgili, plana uymayan FETÖ'cülerin ortada bırakıldığı tespit edildi. FETÖ'cülere "Boğulmalar ve yakalanmalar profesyonel olmayan ekiplerin eski ve yıpranmış botlarıyla kaçmaya çalışanlar, az bir ücret farkı için hayatınızı tehlikeye atmayın" diyen elebaşının firar talimatları şöyle:

'Yakalanırsanız hiçbirinizi tanımıyoruz'

FETÖ'cü insan kaçakçısı organizatörler, Avrupa'ya geçtikten sonra teröristlere rahat bir hayat vaat ederken, yakalanmaları durumunda 'hiçbirinizi tanımıyoruz' diyerek tüm şartları kabul etmeye zorladıklarını da yine MİT tespit etti.

Pişman olup döndüler

FETÖ tarafından para karşılığı yurt dışına çıkarılan bazı örgüt üyelerinin Yunanistan'daki kamplarda bir süre kaldıktan sonra örgüte güvenmediği için pişman olup geri döndüğü ve teslim olduğu ileri sürüldü.

1- En az 2500 euro sonra Meriç

Yurt dışına çıkmak isteyenler en az 2 bin 500 euro verecek, Edirne'ye geçişten önce bir öncü ekip yola çıkarak polis kontrolü olup olmadığını kontrol edecek. Sonrasında örgüt üyeleri küçük gruplar halinde Meriç Irmağı kenarına getirilecek ve buradan botlara bindirilecek.

2- Yurtdışına kaçışın parolası: Biz Gülenistiz

Yasadışı yollardan Yunanistan'a geçişin sağlanmasında Yunan polisine sığınılacak ve 'Gülenist' olduğunu söylenecek. Bu parola sonrası Yunan polisi yardımcı olacak ve sizi diğer FETÖ'cülerin bulunduğu kampa götürecek. Kampa girerken örgüt üyesi 3-4 kişinin referansını vermek şart. Aksi takdirde kampta farklı muameleye tabi tutulursunuz.

3- Para ver, işin hızlı çözülsün

Yunan polisine 2 bin 500 - 3 bin euro rüşvet verilmesi durumunda işlemler hızlandırılacak. Diğer Avrupa ülkelerine daha çabuk geçilecek. Bu parayı vermeyenlerin işlemleri ise en az 1 yıl sürer.

12 ilde dev operasyon! 92 kişi gözaltında

Akşam'ın haberine göre FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32'si muvazzaf 46 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Bursa merkezli 10 ilde de FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında mahrem imam ve muvazzaf teğmenlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da yapılan ByLock operasyonunda ise aralarında öğretmen ve avukatların da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.