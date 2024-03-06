MİT bir sarı torbayı daha perte çıkardı! PKK'nın sözde sorumlusu ex oldu

Bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil BAYIK ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran KALKAN’ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü KÜMEK’in, Süleymaniye’de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.

PKK’nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü KÜMEK’in, Süleymaniye ve Kelar’da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİT, Süleymaniye’deki saha ajanları sayesinde KÜMEK’in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Uygun koşulların oluşması sonucu KCK-NLP mensubu Hüsnü KÜMEK MİT’in Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ŞEVGER AZAD/ARAS KOD HÜSNÜ KÜMEK KİMDİR?

Şevger Azad/Aras kod Hüsnü KÜMEK’in, 1999 yılında PKK’ya katıldı. 2002-2003 arasında Abbas kod Duran KALKAN’ın basın faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Sözde Özel Kuvvetler bünyesinde Kandil’de lojistik alanında çalıştı. 2012 yılında NLP bünyesinde görevlendirildi. Suriye’nin kuzeyinde sorumlu düzeyde görev yaptı. Bir dönem Cuma kod Cemil BAYIK’ın özel korumalığını yaptı. NLP ile sözde Başkanlık Konseyi arasındaki irtibattan sorumlu olarak Cemil BAYIK’a bağlı kurye faaliyetleri gerçekleştirdi. BAYIK’ın güvendiği ve sevdiği örgüt mensuplarından birisi olarak tanınıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında aranırlık kaydı bulunuyordu.