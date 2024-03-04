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Siyaset MİT Başkanı Kalın'dan kritik temas! CIA Başkanı ile görüşecek
Siyaset

MİT Başkanı Kalın'dan kritik temas! CIA Başkanı ile görüşecek

Yeniakit Publisher
2024-03-04 18:43:00 -
MİT Başkanı Kalın'dan kritik temas! CIA Başkanı ile görüşecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.

MİT Başkanı Kalın, Washington'da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek.

İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak.

Terörle mücadele ele alınacak

MİT Başkanı Kalın'ın gündeminde, ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele yer alıyor.

İbrahim Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.
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