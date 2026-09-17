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Gündem MİT Başkanı Kalın’dan İslamabad’da diplomasi trafiği! Asya ve Orta Doğu’daki krizler masaya yatırıldı!
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MİT Başkanı Kalın’dan İslamabad’da diplomasi trafiği! Asya ve Orta Doğu’daki krizler masaya yatırıldı!

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan temaslarının ardından gittiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan temaslarının ardından gittiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) Başkanı Asım Malik ile bir araya gelirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. Zirvede, Türkiye ve Pakistan arasındaki güvenlik ve istihbarat alanındaki köklü işbirliğinin güçlendirilmesi mutabakatına varıldı.

​Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yaptığı ziyaret kapsamında, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) Başkanı Asım Malik ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Afganistan ziyaretinin ardından Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ziyaret gerçekleştirdi.

​MİT Başkanı Kalın, burada Münir ve Malik ile bir araya gelirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi.

 

Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından Orta Doğu’da ortaya çıkan güvenlik dengeleri ve artan bölgesel gerilim ile savaşın bölge ülkeleri üzerindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik yansımalarının değerlendirildiği görüşmelerde, çatışmaların farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkin gelişmeler de masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, son dönemde Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ve olayların bölgesel istikrar açısından oluşturduğu riskler de görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Görüşmelerde, bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi bağlamında, taraflar arasında uzlaşı zemini oluşturan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı öneme dikkat çekildi, Türkiye ve Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm kanallarının açık tutulmasına yönelik rolüne de işaret edildi.

Türkiye’nin Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin geçmiş dönemde olduğu gibi diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği vurgulandı.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-Pakistan arasında güvenlik ve istihbarat alanlarında yüksek düzeyli mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı, Türkiye’nin, Pakistan’ın terörle mücadelede yanında olduğu ve kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteğini sürdüreceğinin altı çizildi.

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