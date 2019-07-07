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MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’

İstihbarat diplomasisi çalışmalarının teşkilat tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü belirten MİT Başkanı Hakan Fidan, "Sürekli değişim ve gelişim ilkesiyle hareket eden teşkilatımız, mevcut uluslararası sistemin ihtiyaçlara göre çalışmalarını şekillendirmektir" dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:40
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2018 faaliyet raporunda klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

MİT'in internet sitesinde yayımlanan teşkilatın faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilginin yer almadığı raporda, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın sunuş yazısı yer aldı.

Fidan yazısında, "Sürekli değişim ve gelişim ilkesiyle hareket eden teşkilatımız, mevcut uluslararası sistemin işleyişine ve ihtiyaçlara göre çalışmalarını şekillendirmekte, tehditler karşısında öngörülebilirliği artırmayı, hızlı hareket etmeyi ve doğru bilgiyi zamanında ilgili mercilere ulaştırmayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

Milli çıkarlar doğrultusunda...

MİT Başkanı Fidan, içeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle mücadele, milli çıkarlar doğrultusunda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası görünürlüğüyle etkinliğini artırma amaçlı klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da teşkilat tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.

Artan sorumluluklar ve yeni görevlerin aynı zamanda nitelikli personel, yeni donanım ve kapasiteyi zaruri kıldığına dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız, tüm bu çalışmalarını 2018 yılında da bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımla, bünyesinde yeni birimler oluşturma, farklı yetenek ve disiplinleri beraber kullanma, kadrosunu, çalışma yöntemlerini, fiziki ve teknik donanımını güncele uyarlama, yeni kabiliyetler geliştirme, kurumlararası koordinasyonu titizlikle sürdürme gayretiyle yerine getirmiştir."

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:40
  1. Milli İstihbarat Teşkilatı
  2. faaliyet raporu
  3. MİT Başkanı Hakan Fidan
  4. milli çıkarlar

YORUM YAZ

  • TarafsızTarafsız41 dk önce
    Nedendir bilemiyorum ama, Hakan beyi her gördüğümde aklıma sayın Erdoğan'ın eniştesi geliyor.
  • MkkMkk44 dk önce
    15 temmuzda nerdeydin?

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