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Misyonerler seçimler için geliyor

Bu sene Afrika'da bazı ülkelerde seçimler gerçekleşecek. Seçimler öncesinde Hristiyan Katoliklerin merkezi Vatikan'da hareketlilik başladı. Bölgede bulunan Piskoposlar halkı yönlendirmeye çalışırken, bir çok misyonerde bölgeye akın ediyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:40
Misyonerler seçimler için geliyor

2019'da Afrika'nın çoğu ülkesi sandık başına gidecek. Seçimler yaklaşırken Hristiyan Katoliklerin merkezi Vatikan'da hareketlilik arttı.

Bölgeye siyasi olarak Klise üzerinden hükmetmek isteyen Vatikan, bölgeye çok sayıda misyoner ve görevli göndermeye başladı. Görevliler Afrika ülkelerinde Piskoposlarla birlikte çalışacak.

Halkı akıllıca oy kullanmaları için yönlendiren Piskoposlar, “Yaklaşan Seçimlerin, hem Tanrı'nın bizim için istediği toplum türünü ortaya koymada hem de bize o toplumu inşa edecek liderlere, bütünlüklü kadınlara ve erkeklere vermede bir adım daha atması için dua ediyoruz. 1994'teki unutulmaz seçimlerden yirmi beş yıl sonra, hem demokrasimizi hem savunabileceğimizi hem de geliştirebileceğimizi kutluyoruz.'' ifadelerini kullanıyor.

Ondokuzuncu yüzyılda hızla sanayileşme sürecine giren Avrupa ülkeleri¸ ucuz hammadde elde edebilmek¸ yeni tüketim pazarları bulabilmek için Orta ve Güney Amerika'yı¸ Güney Asya'yı¸ Afrika kıtasını sömürgeleştirmeye başladı.

Osmanlı Devleti'nin gerilemesi ve çökmeye başlaması sonucu¸ Kuzey Afrika da paylaşıldı. Gerçi¸ Afrika'nın iç kısımlarına Avrupalıların ilgi duymaya başlamaları¸ onüçüncü yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. İskoçyalı Mugna Park¸ David Levington¸ Heinrich Barth¸ Fransız Rene Caille¸ Mollien¸ Linard de Bellefonds gibi ünlü seyyahların arkasından¸ kilisenin desteğiyle misyonerler¸ Afrika'nın her tarafına dağıldılar. Güney ve Doğu Afrika Protestan¸ Orta ve Batı Afrika ise Cizvit ve Katolik misyonerlerin faaliyet alanı haline geldi. Misyonerler¸ özellikle putperest Afrikalılar arasında başarılı oldular. Müslümanların yaşadıkları bölgelerde de¸ yoksulluğu ve zayıflığı fırsat bilerek kıyasıya bir çalışma sürdürdüler.

Afrika'daki Hıristiyanlaştırma faaliyetleri¸ bilhassa Kardinal Lavigerie'nin 1867'de Cezayir Başpapazı tayin edilmesiyle başladı. Onun kurduğu Beyaz Rahipler  ve Beyaz Rahibeler buradan bütün Afrika'daki en büyük misyonerlik faaliyetlerini yürüttüler. Bu konuda Fransız Katolikleri ile Protestanları arasında bir fark olmayıp Afrika dâhil bütün sömürgelerde kurdukları teşkilatlar vasıtasıyla Hıristiyanlaştırma faaliyetlerini sürdürdüler. 1895'te Madagaskar'daki Katolik ve Protestanlar açtıkları okullara 100.000'den fazla öğrenci topladılar.

Afrika'daki misyoner faaliyetlerin amacı¸ sadece insanları Hıristiyanlaştırmak değil¸ onları sömürge hâkimiyetine hazır hale getirmekti. Bütün güç ve imkânlarıyla çalışan misyonerler, bir yandan Afrika'nın tabii zenginliklerini Avrupa'ya aktarırken, diğer yandan da ekonomik gelişmeler dolayısıyla işçi talebinin karşılanması için insanları köleleştirdiler.

Batılılar, Hıristiyanlaştırma faaliyetleri çerçevesinde yüzyıllar boyunca gerçekleştiremediklerini bugün yoksulluğu fırsat bilerek gerçekleştirmek istiyorlar.

Kaynak: By Christopher Wells

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:40
  1. vatikan
  2. afrika
  3. seçim
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