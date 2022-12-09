Misvak Dergisi'nden iftiracıya kapak gibi karikatür! "İftiracı Timur Soykan tutuklanmalı"

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında imam nikahı ile 'evlendirdiği' iftirası atan sözde gazeteci Timur Soykan’a Misvak dergisinden anlamlı cevap geldi.

Sosyal medya Twitter hesabından paylaşım yapan Misvak Dergisi, “Fadime Şahin infialini tekrarlamak isteyerek İslam’a saldıran Timur Soykan ve zihniyeti tutuklansın!” sözleri ile karikatürü paylaştı.

İşte Misvak Dergisi’nin o karikatürü;

28 Şubat’ta da aynı senaryo oynanmıştı

İslam’a ve Müslümanlara karşı iflah olmaz bir düşmanlık ve kin besleyen; her seferinde milli ve manevi değerlerimiz üzerinden siyasi mühendislik faaliyetleri yürüten seküler yobazlar ile tetikçi medyasının 28 Şubat’taki “Fadime Şahin-Ali Kankancı” tezgâhının güncellenmiş versiyonu olan “6 yaşındaki çocuk gelin” yalanı ellerinde patladı.

Timur Soykan’ın iftirasını ağabeyi bozdu

“6 yaşında evlendirildiği” iddia edilen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı Hatice Kübra Gümüşel’in ağabeyi, paylaşılan videoda karanlık kumpası şu sözlerle ifşa etti: “Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Halk TV’de dakikalarca üzerinde konuşulan fotoğraflar, aklı yerinde olanların delil saymayacağı şeylerdir. Biz hepimiz hafızız. Maalesef iki yıl önce aramızdan ayrılan, bizi hüzne boğan kardeşimiz de hafızdır. Bahse konu olan kardeşimizin, özellikle ‘ben gelinlik giyeceğim’ diye ricada bulunduğuna şahidim. Ben de vardım. Ümraniye’de gittik, diktirdik. Sonra giyindi, program oldu. Annemin tanıdığı bir fotoğrafçı arkadaşı vardı. Çiçeklerin önündeki gelinlikli fotoğrafını o zaman çektirdik.