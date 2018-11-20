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Mısıroğlu’na “vatan haini” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na soru: PKK’lıları ziyaret mi etti?

PKK’lıların ayağına geçmiş olsun ziyaretine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanların Müslüman Türklere yaptığı zulümlerle ilgili bu ülkede en önemli eserlerden birini kaleme almış olan araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu’na, “Vatan haini” dedi.

20 Kasım 2018 Salı 15:55

 yeniakit.com.tr  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu’na hakaret etti, üstad üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

“Vatan haini”

17-25 Aralık döneminde, sonuna kadar FETÖ’nün yanında olan partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu, mütedeyyin milliyetçi kimliğiyle tanınan Mısıroğlu’na, “Vatan haini” dedi. Mısıroğlu’nun, “Yunanistan kazansa, CHP’nin yaptığını yapamazdı” anlamına gelen sözlerinden dolayı hazımsızlık yaşayan Kılıçdaroğlu, üstadı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Akıl hocası” olarak tanımladı.

“Biz PKK’lıları da, DHKP-C’lileri de ziyaret ettik”

CHP, Gülen hareketi terör örgütü olarak ilan edildikten sonra sonuna kadar FETÖ’nün yanında oldu. Ayrıca ana muhalefet, sözde cenaze törenlerinde PKK’lıların yanında poz verdi.

17-25 Aralık döneminde FETÖ’cülerle ortak toplantı düzenleyen, PKK cenazelerinde boy gösteren, skandal sözlerle sırf AK Parti karşıtlığı yapmak için teröristleri savunan bu partinin genel başkanı, Mısıroğlu’na, “Vatan haini” dedi. Mısıroğlu gibi 60’ın üstünde eser vermiş, “Yunan Mezalimi” isimli kitabıyla Yunanların Türklere yaptığı zulmü bu ülke de ilk kez anlatan yazar olmuş birisine hain diyen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz senelerde CNN Türk’te şu itiraflarda bulunmuştu:

“Biz kadına da saygı duyarız, çöpten kağıt toplayan insana da saygı duyarız, kimin sorunu varsa ilgileniriz ve hiç ayrım da yapmayız. Biz, hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik, DHKP-C’liye de gittik, kader kurbanı olana da gittik, diğer İslami kesimden kendisini tanımlayıp hapiste yatan sağlığı zor olan insanlara da gittik.”

Kılıçdaroğlu hangi vatanı kastetti?

Kitaplarıyla Yunan mezalimi ve Ermeni zulümlerini anlatan mütedeyyin-milliyetçi Kadir Mısıroğlu’na hain diyen ama çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu PKK’lıların ayağına geçmiş olsun ziyaretine giden Kılıçdaroğlu’nun, hangi vatanı kastettiği merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:55
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kadir Mısıroğlu
  4. Yunan Mezalimi
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • DeliDeli31 dk önce
    Vatan hainine vatan haini denmesi gayet normal.... dışında PKK ve FETÖ ile işbirliği yapan, kendi ordusuna, devletine ve adalet sistemine kumpas kuran başka parti de hatırlamıyorum.
  • AlperAlper32 dk önce
    FETÖ,eğitim yapıyorum ayaklarıyla,Erbakan ve avanesi,Avrupadaki camilerinde yeşil holdingler yoluyla nasıl müslümanların cebini boşalttıysa,bu fesli de birşeyler çevirdi,avrupadaki gurbetcilerle iddiaları var.BİR projevar gibi , Anodolu halkı fakirleştiriliyor,birikimleri elinden alınıyor,bunu da İslamcılar?eliyle yapıyorlar.Buna alet olanlar ortada ama sıradan insanlar sorgulayamıyor,sorgulayan düşünürler de susturulmuş ,medya da bu ülkede genelde tefeci faizcilerin vb. güdümünde değilmi?
  • Safi Safi 35 dk önce
    Atatürk üzerinden polemik yapma Atatürk'ü zerre kadar sevmeyen Kılıçdaroğlu beyefendi. Bu ülkede hakiki Atatürkçüler maalesef Tarikatçılar. Adamların iğne ucu kadar menfaatleri yok ama Atatürk'ü yeri geldiğinde suvunuyorlar. Kulaklarımla şahit oldum. Adam kökten tarikatçı, "Atatürk bizim liderliğimize mal olmuş bir kere, Allah takdir etmiş bir kere, iyi de olsa kötü de olsa sahip çıkacağız " dedi. Artık Kılıçdaroğlu neyin peşinde anlayamadım doğrusu.
  • receprecep40 dk önce
    ... illaki camur atacaksiniz ya
  • AbdullahAbdullah41 dk önce
    Çözüm sürecinde ... tamamı vatan haini oldu o zaman.
  • MilletMillet44 dk önce
    KK direk olarak Ermenidir Ermeni olması problem değil mış gibi yapması problemdir. Ayriyetten kendisi Gregoryan kilisesinin gizli bağlısıdır. Babasının mezarında acaba hangi Müslüman Alevi kardeşimiz mum yakar. Hep söylüyorum devlet bu adamın icabına bakmalıdır
  • FikriFikri48 dk önce
    Peki Dandi Kemal deaş lılara da gittin mi? Yoksa onlar kaka terörist diğerleri cici terörist mi sizin için?
  • emiremir1 sa önce
    evet evet kılıçdaroğlu basbakandi ve onlari dolmabahcede agirladi birde haburda teriristlerin Turkiyeye girisinde karsiladi
  • Hakan TemurHakan Temur1 sa önce
    Arkadaş su muptezeli haber yapmak bile zül bence çapsız Pinokyo CHP bin basina gelmiş en büyük musibet bu adam
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