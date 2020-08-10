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Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 00:35:00 -
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

İnsan Hakları Ulusal Konseyi eski üyesi Üsame Rüşdi ve Bina ve Kalkınma Partisi eski Başkanı Tarık ez-Zumur'un aralarında bulunduğu Mısırlı muhalifler, yayınladıkları yazılı açıklamada, Yunanistan ile imzalanan sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını kınadı.

Mahalifler Yunanistan ve Mısır arasındaki deniz yetki alanlarını sınırlandırma antlaşmasının yok hükmünde olduğunu açıkladı. Anlaşma 6 Ağustos'ta Mısır'ın Başkenti Kahire'de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri tarafından imzalanıp kabul edilmişti.

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