Mısırlı muhalif isim Muhammed Ali'den Türkiye'den yardım istedi! Erdoğan'a seslendi

Mısır'daki gösterilerin mimarı Mısırlı müteahhit ve eski sanatçı Muhammed Ali, darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yönetiminin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirterek Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Mepanews'te yer alan habere göre; Türkiye'de yaşayan ailesinin korunmasını isteyen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, sosyal medya hesabından video paylaşarak "Allah'tan bu videonun mazlumların destekçisi olan sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmasını diliyor ve Türkiye topraklarında yaşayan çocuklarımı ve eşimi koruması rica ediyorum" ifadesiyle yardım çağrısında bulundu.

Eşi ve çocuklarının Türk halkı ve Türk yönetimine emanet olduğunu belirten Mısır'daki gösterilerin 'mimarı' iş adamı, ailesinin Türkiye'de güven için yaşadığını belirtti ancak son günlerde kaçırılma ve ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Mısırlı iş insanı Muhammed Ali, "Ancak yaklaşık bir hafta önce ailem kaçırılma tehditleri aldı. 3 gün önce ise ölüm tehditleri aldılar” dedi.

Ailesinin ev değiştirdiğini beyan eden Muhammed Ali, o evi de tespit ettiklerini ifade etti.

Mısırlı muhalif iş adamı, darbeci Sisi karşıtı ve rejimdeki yolsuzlukları ortaya çıkardığı videolar nedeniyle tehdit edildiğini söyledi.