  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısırlı muhalif isim Muhammed Ali'den Türkiye'den yardım istedi! Erdoğan'a seslendi
Dünya

Mısırlı muhalif isim Muhammed Ali'den Türkiye'den yardım istedi! Erdoğan'a seslendi

Mısırlı muhalif isim Muhammed Ali, Sisi liderliğindeki Mısır rejimi tarafından tehdit edildiğini açıklayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de yaşayan ailesini koruma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 20:44:00 - 2020-10-04 20:58:37
Mısırlı muhalif isim Muhammed Ali'den Türkiye'den yardım istedi! Erdoğan'a seslendi

Mısır'daki gösterilerin mimarı Mısırlı müteahhit ve eski sanatçı Muhammed Ali, darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yönetiminin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirterek Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Mepanews'te yer alan habere göre; Türkiye'de yaşayan ailesinin korunmasını isteyen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, sosyal medya hesabından video paylaşarak "Allah'tan bu videonun mazlumların destekçisi olan sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmasını diliyor ve Türkiye topraklarında yaşayan çocuklarımı ve eşimi koruması rica ediyorum" ifadesiyle yardım çağrısında bulundu.

Eşi ve çocuklarının Türk halkı ve Türk yönetimine emanet olduğunu belirten Mısır'daki gösterilerin 'mimarı' iş adamı, ailesinin Türkiye'de güven için yaşadığını belirtti ancak son günlerde kaçırılma ve ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Mısırlı iş insanı Muhammed Ali, "Ancak yaklaşık bir hafta önce ailem kaçırılma tehditleri aldı. 3 gün önce ise ölüm tehditleri aldılar” dedi.

Ailesinin ev değiştirdiğini beyan eden Muhammed Ali, o evi de tespit ettiklerini ifade etti.

Mısırlı muhalif iş adamı, darbeci Sisi karşıtı ve rejimdeki yolsuzlukları ortaya çıkardığı videolar nedeniyle tehdit edildiğini söyledi.

Türkiye için oynanan sinsi oyunu açıkladı! Mısırlı gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkler aşağılanmış ama kimse bunu umursamamış
Türkiye için oynanan sinsi oyunu açıkladı! Mısırlı gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkler aşağılanmış ama kimse bunu umursamamış

Medya

Türkiye için oynanan sinsi oyunu açıkladı! Mısırlı gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkler aşağılanmış ama kimse bunu umursamamış

Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım
Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım

Dünya

Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım

Doğu Akdeniz'de yeni hamle: Türkiye'ye karşı askeri ittifak kurdular!
Doğu Akdeniz'de yeni hamle: Türkiye'ye karşı askeri ittifak kurdular!

Dünya

Doğu Akdeniz'de yeni hamle: Türkiye'ye karşı askeri ittifak kurdular!

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?

Türkiye'nin başarısını itibarsızlaştırmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından skandal payl..
Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu
Spor

Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu

Transfer döneminin son günlerinde kanat eksiğini tamamlamak isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'n..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay