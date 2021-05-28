Mısırlı gazeteciden çarpıcı iddia: Suudiler Bakan Soylu'nun öldürülme dizisini çekti
Sedat Peker'in BAE'nin elinde olduğunu söyleyen Sabır Meşhur, Suudilerin Türkiye'deki yapım şirketi üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öldürülme dizisini çektiğini iddia etti.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, firari mafya lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçmasına yardım eden ülkenin Fas olduğunu öne sürdü.
Meşhur, organize suç örgütü liderliğinden hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in şu anda BAE istihbaratının elinde tutuklu bulunduğunu ileri sürdü.
Ayrıca Sabır Meşhur, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de ortak olduğu yapım şirketi üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öldürülme dizisini çektiğini iddia etti.