Mısırlı gazeteci tek tek anlattı! Sadece AK Parti kaybetmedi! İşte grafiklerle YRP’nin seçim yenilgisi
31 Mart Seçimleri hakkında konuşan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur’un Yeniden Refah yorumu gündem oldu.
Türkiye gündemiyle ilgili yayınlarıyla tanınan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Meşhur, AK Parti iktidarına oy kaybettirmekten başka vasfı olmayan Yeniden Refah Partisi’nin oy oranları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Seçim sonuçlarını grafiklerle anlatan Mısırlı gazeteci, sadece AK Parti’nin değil Yeniden Refah’ın da seçimin kaybedeni olduğunu vurguladı.
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